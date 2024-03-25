«Попала под влияние дурной компании»: в Новосибирске пропала 12-летняя девочка

— У них в компании есть подруга, которая систематически из дома уходит. Дочка тоже, наверное, свою «крутизну» хотела показать. Телефона у нее на руках нет, он у меня. Вчера вечером она гуляла у ЖК «Панорама». Уже всю их компанию нашли, осталось найти только Киру и ту девочку-бегунью — они обе не ночевали дома, — рассказал Алексей КП-Новосибирск.