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«Попала под влияние дурной компании»: в Новосибирске пропала 12-летняя девочка

В Новосибирске пропала 12-летняя девочка, которая ушла гулять с подругами.

Источник: Без источника

В Новосибирске накануне пропала 12-летняя Кира Ставер. Вечером 24 марта она не пришла домой на улице Татьяны Снежиной. Родители девочки в разводе: она гостила у матери, а когда настало время возвращаться к отцу, не появилась в квартире, а отправилась гулять с подругами.

Отец Киры Алексей считает, что его дочь попала под влияние дурной компании.

— У них в компании есть подруга, которая систематически из дома уходит. Дочка тоже, наверное, свою «крутизну» хотела показать. Телефона у нее на руках нет, он у меня. Вчера вечером она гуляла у ЖК «Панорама». Уже всю их компанию нашли, осталось найти только Киру и ту девочку-бегунью — они обе не ночевали дома, — рассказал Алексей КП-Новосибирск.

Мужчина подал заявление о пропаже дочери в полиции.

Приметы Киры: рост — 160 сантиметров, среднего телосложения. Волосы черные каре, глаза зеленые. На подбородке есть небольшой шрам, а на обеих бровях выбриты полоски. В день пропажи была одета в черную куртку с капюшоном, черная худи, бело-серые кроссовки, темно-синие брюки, с собой взяла бело-серую сумочку.

Если вы знаете, где может находиться девочка, или видели ее, сообщите об этом отцу девочки по номеру 8−913−930−60−00 или по номеру 112.