Родственники террориста из Новосибирска отреклись от него: «Это нелюдь»

«Он наш дальний родственник, один приехал из Таджикистана: там у него жена и четверо детей. Он вырос деревне. Мы оформили ему временную прописку. Работал таксистом, спал в нашем доме. Три недели прожил у нас и съехал, а потом куда-то пропал. Мы из новостей узнали, что случилось — я по телевизору это увидел. Соболезную всем погибшим!», — рассказал родственник Мирзоева КП-Новосибирск.
По словам родственника, Далерджон не имел никаких религиозных книг, на заработки он приезжал в Новосибирск и Москву, где также работал таксистом. Он не получил никакого образования, окончил только школу. От родственников Мирзоев уехал в ноябре 2023 года и с тех пор пропал, больше с семьей из Новосибирска он не связывался.
«Я не представлял, что он на такое способен. Это нелюдь, я сам бы камнями закидал его!», — говорит родственник.
Напомним, во время теракта в Crocus City Hall Мирзоев был в числе террористов, которые устроили жестокий расстрел в зрительном зале и потом подожгли здание. В результате погибли более 130 человек, также более 100 человек пострадали. В регионах страны отменяли концертные мероприятия из-за траура. В городах усилили антитеррористический контроль. После случившегося сотрудники ФСБ задержали стрелявших в Crocus City Hall террористов.