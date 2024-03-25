Родственники террориста из Новосибирска отреклись от него: «Это нелюдь»

«Он наш дальний родственник, один приехал из Таджикистана: там у него жена и четверо детей. Он вырос деревне. Мы оформили ему временную прописку. Работал таксистом, спал в нашем доме. Три недели прожил у нас и съехал, а потом куда-то пропал. Мы из новостей узнали, что случилось — я по телевизору это увидел. Соболезную всем погибшим!», — рассказал родственник Мирзоева КП-Новосибирск.