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Родственники террориста из Новосибирска отреклись от него: «Это нелюдь»

НОВОСИБИРСК, 25 февраля, ФедералПресс. Суд арестовал 32-летнего террориста Далерджона Мирзоева, у которого была временная прописка в Новосибирске у родственника. Регистрация закончилась в январе 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

«Он наш дальний родственник, один приехал из Таджикистана: там у него жена и четверо детей. Он вырос деревне. Мы оформили ему временную прописку. Работал таксистом, спал в нашем доме. Три недели прожил у нас и съехал, а потом куда-то пропал. Мы из новостей узнали, что случилось — я по телевизору это увидел. Соболезную всем погибшим!», — рассказал родственник Мирзоева КП-Новосибирск.

По словам родственника, Далерджон не имел никаких религиозных книг, на заработки он приезжал в Новосибирск и Москву, где также работал таксистом. Он не получил никакого образования, окончил только школу. От родственников Мирзоев уехал в ноябре 2023 года и с тех пор пропал, больше с семьей из Новосибирска он не связывался.

«Я не представлял, что он на такое способен. Это нелюдь, я сам бы камнями закидал его!», — говорит родственник.

Напомним, во время теракта в Crocus City Hall Мирзоев был в числе террористов, которые устроили жестокий расстрел в зрительном зале и потом подожгли здание. В результате погибли более 130 человек, также более 100 человек пострадали. В регионах страны отменяли концертные мероприятия из-за траура. В городах усилили антитеррористический контроль. После случившегося сотрудники ФСБ задержали стрелявших в Crocus City Hall террористов.