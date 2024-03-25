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В Челябинской области сгорел микроавтобус, ехавший в Уфу

Транспорт перевозил пассажиров из села Верхние Киги в Уфу.

В Челябинской области сгорел микроавтобус, ехавший в Уфу. Транспорт перевозил в столицу пассажиров из села Верхние Киги.

По словам одного из пассажиров, автобус выехал из Кигинского района в Уфу рано утром сегодня, 25 марта. В пути на территории Челябинской области транспорт загорелся. Он проснулся от сильной духоты, кроме него в салоне осталась лишь пожилая женщина, их никто не разбудил. Позже после того, как все пассажиры покинули салон, автобус был потушен. Пассажиров должны были доставить до конечного пункта на другом транспорте.

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