В Челябинской области сгорел микроавтобус, ехавший в Уфу

По словам одного из пассажиров, автобус выехал из Кигинского района в Уфу рано утром сегодня, 25 марта. В пути на территории Челябинской области транспорт загорелся. Он проснулся от сильной духоты, кроме него в салоне осталась лишь пожилая женщина, их никто не разбудил. Позже после того, как все пассажиры покинули салон, автобус был потушен. Пассажиров должны были доставить до конечного пункта на другом транспорте.