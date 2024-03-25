Воронежцы принесли цветы к мемориалу возле «Крокуса»

Накануне, 24 марта, в день памяти жертв теракта в красногорском «Крокус Сити Холле» во всех муниципалитетах Воронежской области образовались стихийные мемориалы. В частности, воронежцы обложили цветами и игрушками весь парапет по периметру памятника Славы на Московском проспекте.
Тем временем у стихийного мемориала возле «Крокус Сити Холла» в Подмосковье уроженцы воронежской Кантемировки возложили цветы.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежский «Факел» возложил цветы к стихийному мемориалу в память жертв теракта в «Крокусе».