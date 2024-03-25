Кухня загорелась в кафе на проспекте Металлистов в Петербурге

Утром 25 марта жители Калининского района Петербурга заметили несколько пожарных машин и скорую помощь у дома 88 на проспекте Металлистов. Оказалось, что экстренные службы туда вызвали из-за пожара на кухне в кафе «Шаверма». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
— На первом этаже пятиэтажного жилого дома, в кафе «Шаверма» происходило горение на кухне на площади пять квадратных метров, — уточнили в ведомстве.
На место приехали четыре пожарные машины и 17 человек личного состава МЧС. Им потребовалось всего около 20 минут, чтобы справиться с возгоранием. К 7:58 огонь был полностью потушен. По данным ведомства, никто в пожаре не пострадал.
Ранее SPB.KP.RU писал, что мужчина и женщина погибли в пожаре в Невском районе Петербурга. Кроме того, еще один человек пострадал. Его госпитализировали в больницу.