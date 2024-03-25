Разведка рудника «Пионер» показала, что он с высокой вероятностью затоплен

Также было уточнено, что прорыв породы и льда в выработки рудника произошел на глубине 97 м, что на 50 м выше последнего зарегистрированного местонахождения горнорабочих. Объем горных выработок ниже места прорыва составляет 173 тыс. куб. м, а объем прорвавшейся породы и льда составляет 195 тыс. куб. м.