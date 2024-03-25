Разведка рудника «Пионер» показала, что он с высокой вероятностью затоплен

«Разведка через скважину показала, что на глубине 153 м в горных выработках находится вода. С высокой вероятность остальные выработки рудника также затоплены», — сказал собеседник агентства.
Продолжается бурение еще трех скважин. Сохраняется угроза повторного прорыва породы в рудник и обвал борта карьера. В связи с этим спасателей и инженеров из самой шахты вывели. «Будет проведен техсовет, на котором будет решаться, как проводить спасательные работы далее», — уточнил собеседник агентства.
Также было уточнено, что прорыв породы и льда в выработки рудника произошел на глубине 97 м, что на 50 м выше последнего зарегистрированного местонахождения горнорабочих. Объем горных выработок ниже места прорыва составляет 173 тыс. куб. м, а объем прорвавшейся породы и льда составляет 195 тыс. куб. м.
На золотодобывающем руднике «Пионер» 18 марта произошел прорыв горных пород. Под завалами находятся 13 человек. Последнее их местонахождение зарегистрировано на глубине 147 м. Связи с горнорабочими нет. В регионе введен режим ЧС.