В Самарской области горел склад стройматериалов

В воскресенье, 24 марта 2024 года, Безенчуке произошел пожар. На улице Солодухина загорелся склад со стройматериалами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
— Вызов на пульт дежурного поступил в 10:59. Прибывшие на место подразделения установили, что происходит горение склада со стройматериалами. Площадь пожара составляет 150 кв. м, — отметили в оперативном ведомстве.
Пожарным удалось ликвидировать возгорание в 15:03. На месте происшествия работали 22 человека. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Специалистам еще предстоит установить причину случившегося.