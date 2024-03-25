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В Самарской области горел склад стройматериалов

Пожар вспыхнул утром 24 марта в Безенчуке на ул. Солодухина.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 24 марта 2024 года, Безенчуке произошел пожар. На улице Солодухина загорелся склад со стройматериалами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 10:59. Прибывшие на место подразделения установили, что происходит горение склада со стройматериалами. Площадь пожара составляет 150 кв. м, — отметили в оперативном ведомстве.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в 15:03. На месте происшествия работали 22 человека. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Специалистам еще предстоит установить причину случившегося.

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