Более 5 тыс. человек эвакуировали из «Крокуса»

Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в Красногорске был совершен теракт. По данным СК РФ, погибли 137 человек, число жертв может увеличиться. Согласно информации Минздрава Подмосковья, пострадали 182 человека. Были задержаны 11 причастных к совершению теракта, включая всех четырех непосредственных исполнителей, которые пытались скрыться в сторону границы с Украиной. Президент России Владимир Путин в телеобращении заявил, что, по предварительным данным, с украинской стороны готовилось «окно» для перехода границы исполнителями теракта. Он пообещал установить и покарать всех, кто стоит за атакой на «Крокус сити холл», и объявил 24 марта днем общенационального траура.