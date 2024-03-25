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Более 5 тыс. человек эвакуировали из «Крокуса»

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Более 5 тыс. человек были эвакуированы из здания «Крокус сити холла» в день теракта. Об этом сообщил ТАСС работник концертного зала.

Источник: МЧС РФ

«Из здания были эвакуированы 5 тыс. человек, пожарные спасли еще 100 человек из подвала и с кровли при тушении», — сказал собеседник агентства.

Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в Красногорске был совершен теракт. По данным СК РФ, погибли 137 человек, число жертв может увеличиться. Согласно информации Минздрава Подмосковья, пострадали 182 человека. Были задержаны 11 причастных к совершению теракта, включая всех четырех непосредственных исполнителей, которые пытались скрыться в сторону границы с Украиной. Президент России Владимир Путин в телеобращении заявил, что, по предварительным данным, с украинской стороны готовилось «окно» для перехода границы исполнителями теракта. Он пообещал установить и покарать всех, кто стоит за атакой на «Крокус сити холл», и объявил 24 марта днем общенационального траура.