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В Ростове-на-Дону на проспекте Стачки сгорела стоматология

В Ростове произошел пожар в стоматологии на проспекте Стачки, 55.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове произошел пожар в стоматологии. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось ранним утром на проспекте Стачки, 55.

По предварительной информации ведомства, сообщение о возгорании поступило около 4:20 утра. Огонь стремительно распространялся по территории медучреждения. Пламя охватило порядка 150 квадратных метров.

Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать пламя удалось за полчаса. К счастью, обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается.

На месте тушения работали девять спецмашин и 34 пожарных.

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