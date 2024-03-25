В Ростове-на-Дону на проспекте Стачки сгорела стоматология

В Ростове произошел пожар в стоматологии. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось ранним утром на проспекте Стачки, 55.
По предварительной информации ведомства, сообщение о возгорании поступило около 4:20 утра. Огонь стремительно распространялся по территории медучреждения. Пламя охватило порядка 150 квадратных метров.
Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать пламя удалось за полчаса. К счастью, обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается.
На месте тушения работали девять спецмашин и 34 пожарных.