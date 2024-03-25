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СК расследует обстрел Севастополя, в результате которого погиб 65-летний мужчина

СК расследует гибель мужчины в результате ракетной атаки в Севастополе.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет расследует гибель 65-летнего жителя Севастополя, скончавшегося в результате ракетной атаки, которая произошла в ночь на воскресенье, 24 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Украинские вооруженные формирования обстреляли Севастополь, Белгород, Белгородский район, а также ряда населенных пунктов ДНР.

— Погиб один мирный житель, 10 человек получили ранения, — отметили в СК.

В ведомстве заверили, что установят все обстоятельства преступлений, а также личности тех, кто к ним причастен.

Как сообщалось ранее, российские военные отразили самую массированную атаку на Севастополь за последнее время. Из-за попадания осколка в торец дома погиб 65-летний местный житель. Кроме того, еще четыре человека пострадали. Сообщалось также, что военные сбили более 10 ракет.

СК