СК расследует обстрел Севастополя, в результате которого погиб 65-летний мужчина

Следственный комитет расследует гибель 65-летнего жителя Севастополя, скончавшегося в результате ракетной атаки, которая произошла в ночь на воскресенье, 24 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Украинские вооруженные формирования обстреляли Севастополь, Белгород, Белгородский район, а также ряда населенных пунктов ДНР.
— Погиб один мирный житель, 10 человек получили ранения, — отметили в СК.
В ведомстве заверили, что установят все обстоятельства преступлений, а также личности тех, кто к ним причастен.
Как сообщалось ранее, российские военные отразили самую массированную атаку на Севастополь за последнее время. Из-за попадания осколка в торец дома погиб 65-летний местный житель. Кроме того, еще четыре человека пострадали. Сообщалось также, что военные сбили более 10 ракет.