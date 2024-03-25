В Екатеринбурге при пожаре в пятиэтажке погиб 57-летний мужчина

В Екатеринбурге произошел пожар, унесший жизнь мужчины. ЧП случилось в пятиэтажном доме на улице Металлургов. Огонь вспыхнул вечером 24 марта. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Огонь охватил 15 квадратных метров. Он разгорелся на четвертом этаже дома в одной из квартир. На место ЧП прибыли 11 спасателей и четыре машины спецтехники.
— Пожарно-спасательными подразделениями спасены с помощью спасустройств по лестничным маршам три человека. Эвакуированы по лестничным маршам до прибытия пожарно-спасательных подразделений десять человек, детей нет, — рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
Локализовать огонь получилось в 20:00. Спустя 35 минут пожар был потушен. Только в 21:25 были завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.
В огне скончался 57-летний мужчина. Перед пожаром они вместе с 37-летним сыном выпивали. Однако парень ушел в магазин, а когда вернулся, огонь уже полыхал. Об этом сообщает издание Е1.