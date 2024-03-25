На Новочеркасской ГРЭС проводят оценку оборудования после возгорания

Возгорание произошло ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС, пострадавших нет, энергоснабжение восстановлено, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Два энергоблока ГРЭС временно выведены из эксплуатации.
«На данный момент в работе находятся три энергоблока Новочеркасской ГРЭС. Пострадавших нет. Проводится оценка оборудования», — сообщили в компании.
ГРЭС расположена в городе Новочеркасске Ростовской области в 53 км от Ростова-на-Дону. Наряду с Ростовской АЭС является основной базовой электростанцией в Ростовской энергосистеме. Установленная мощность станции около 2,3 ГВт.