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На Новочеркасской ГРЭС проводят оценку оборудования после возгорания

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Компания ОГК-2, в состав которой входит Новочеркасская ГРЭС, проводит оценку оборудования на станции после возгорания, на данный момент в работе находятся три энергоблока, сообщил РИА Новости представитель компании.

Источник: © РИА Новости

Возгорание произошло ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС, пострадавших нет, энергоснабжение восстановлено, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Два энергоблока ГРЭС временно выведены из эксплуатации.

«На данный момент в работе находятся три энергоблока Новочеркасской ГРЭС. Пострадавших нет. Проводится оценка оборудования», — сообщили в компании.

ГРЭС расположена в городе Новочеркасске Ростовской области в 53 км от Ростова-на-Дону. Наряду с Ростовской АЭС является основной базовой электростанцией в Ростовской энергосистеме. Установленная мощность станции около 2,3 ГВт.

энергетика