Трех новосибирцев обвинили в попытке теракта на Алтае накануне выборов президента

Расследование установило, что 23-летний лидер преступной группы приехал в Алтайский край в конце 2023 году на заработки. От представителей запрещенной в РФ террористической организации, с которыми продолжительное время поддерживал контакт, он получил задание по совершению теракта в Барнауле и разработал схему. Для этого он привлек двоих приятелей, как и он придерживавшихся радикальных идей.
Молодые люди изготовили пять «коктейлей Молотова», с помощью которых, считает следствие, намеревались поджечь один из региональных избирательных штабов накануне проведения выборов президента РФ.
«Довести свой преступный умысел группе лиц не удалось, так как они были задержаны оперативными сотрудниками непосредственно возле здания штаба при попытке совершения теракта», — говорится в сообщении УФСБ.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на теракт группой лиц (ст. 30, ст. 205 УК РФ).