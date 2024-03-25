Трех новосибирцев обвинили в попытке теракта на Алтае накануне выборов президента

Расследование установило, что 23-летний лидер преступной группы приехал в Алтайский край в конце 2023 году на заработки. От представителей запрещенной в РФ террористической организации, с которыми продолжительное время поддерживал контакт, он получил задание по совершению теракта в Барнауле и разработал схему. Для этого он привлек двоих приятелей, как и он придерживавшихся радикальных идей.