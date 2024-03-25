ВС России продвигаются в районе Часова Яра, сообщил Пушилин

Город расположен на возвышенности: перепад высот от Красного до центра Часова Яра составляет 110 метров. Эта географическая особенность превращает населенный пункт в важный укрепрайон ВСУ, из которого на километры просматривается окружающая местность.



Эта же особенность важна и для российской армии. Его освобождение, вероятнее всего, вынудит ВСУ отойти из соседних населенных пунктов, расположенных в низине: Николаевки, Чернового, Новодмитровки и, самое главное, Константиновки — крупного города с довоенным населением 67 тысяч человек в 11 километрах к юго-западу от Часова Яра. В будущем Константиновка может стать плацдармом для наступления на Краматорск, где расположен один из главных штабов донбасской группировки ВСУ.