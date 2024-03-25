ВС России продвигаются в районе Часова Яра, сообщил Пушилин

«Освобождение населенного пункта Красное и продвижение наших подразделений в районе Часова Яра, конечно же, делает все более близкой ту возможность, когда мы сможем в Артемовске начать работы. <…> Подобного рода продвижение наших подразделений, отодвигая противника от Артемовска, позволяет в обозримой перспективе говорить о начале работ (в городе. — Прим. ред.)», — сказал он.
Глава республики отметил, что все это время не было возможности приступить к восстановлению Артемовска, в том числе к разминированию и разбору завалов, из-за непрекращающихся украинских обстрелов.
Часов Яр — небольшой город с довоенным населением около 12 тысяч человек — расположен в семи километрах к западу от Артемовска. Сейчас российские войска ведут бои на его окраинах к востоку, со стороны Красного, освобожденного в субботу, и к северо-востоку, со стороны Богдановки.
Город расположен на возвышенности: перепад высот от Красного до центра Часова Яра составляет 110 метров. Эта географическая особенность превращает населенный пункт в важный укрепрайон ВСУ, из которого на километры просматривается окружающая местность.
Эта же особенность важна и для российской армии. Его освобождение, вероятнее всего, вынудит ВСУ отойти из соседних населенных пунктов, расположенных в низине: Николаевки, Чернового, Новодмитровки и, самое главное, Константиновки — крупного города с довоенным населением 67 тысяч человек в 11 километрах к юго-западу от Часова Яра. В будущем Константиновка может стать плацдармом для наступления на Краматорск, где расположен один из главных штабов донбасской группировки ВСУ.