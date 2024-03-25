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В Приморье заключили под стражу отца и сына из-за разбойного нападения

Отец и сын избили и ограбили мужчину в пгт. Терней.

Источник: Прокуратура Приморского края

В Приморье избрали меру пресечения отцу и сыну, которые ворвались в чужой дом, избили и ограбили его хозяина. О случившемся рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Произошло все в пгт. Терней на улице Чапаевская. Отец с сыном проникли в чужой дом, напали на хозяина, который явно не был рад незваным гостям. Избив мужчину, они похитили из помещения бытовую технику и деньги. Общая сумма ущерба составила около 13 тысяч рублей.

Обвиняемых заключили под стражу на два месяца. Также было заведено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что во Владивостоке задержали ранее судимого жителя по подозрению в краже телевизора.