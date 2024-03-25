В Приморье заключили под стражу отца и сына из-за разбойного нападения

Произошло все в пгт. Терней на улице Чапаевская. Отец с сыном проникли в чужой дом, напали на хозяина, который явно не был рад незваным гостям. Избив мужчину, они похитили из помещения бытовую технику и деньги. Общая сумма ущерба составила около 13 тысяч рублей.