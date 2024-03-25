«Тревожные кнопки» проверят в школах Ростова-на-Дону после теракта в «Крокусе»

Добавим, в донской столице также усилили меры антитеррористической безопасности в ТЦ, спорткомплексах, кинотеатрах, образовательных учреждениях, театрах, домах культуры, на ярмарках и рынках. Были отменены все спортивные, культурно-массовые мероприятия, экскурсионные программы.