«Тревожные кнопки» проверят в школах Ростова-на-Дону после теракта в «Крокусе»

Безопасность школ Ростова-на-Дону проверят после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» (Crocus City Hall). Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— Все школы и детские сады оснащены «тревожными кнопками», рамками металлодетекторов и охраной. Все учреждения образования будут проинспектированы, проверят работоспособность оборудования, — прокомментировал Алексей Логвиненко.
Напомним, до 1 апреля донские школьники будут на весенних каникулах. Детские сады с понедельника, 25 марта, должны работать в штатном режиме.
Добавим, в донской столице также усилили меры антитеррористической безопасности в ТЦ, спорткомплексах, кинотеатрах, образовательных учреждениях, театрах, домах культуры, на ярмарках и рынках. Были отменены все спортивные, культурно-массовые мероприятия, экскурсионные программы.