Под Новосибирском пенсионер обвинил реабилитационный центр в похищении

Пенсионер заявил, что его похитили в ноябре 2021 года. Он смог освободиться только через 13 месяцев. На лечении мужчины настояла родная мать. Среди пациентов рехаба были алкогозависимые, наркоманы и пожилые люди, которых отдали их взрослые дети.