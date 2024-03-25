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Под Новосибирском пенсионер обвинил реабилитационный центр в похищении

Полицейские возбудили уголовное дело.

В Новосибирской области военный пенсионер обвинил частный реабилитационный центр в похищении.

Учреждение находится в Колыванском районе. По словам мужчины, его довели до глубокой дистрофии. Он предоставил медицинские документы в качестве доказательства. После освобождения новосибирец узнал, что лишился квартиры.

Пенсионер заявил, что его похитили в ноябре 2021 года. Он смог освободиться только через 13 месяцев. На лечении мужчины настояла родная мать. Среди пациентов рехаба были алкогозависимые, наркоманы и пожилые люди, которых отдали их взрослые дети.

Полицейские возбудили уголовное дело, однако каких-то подвижек пока нет.