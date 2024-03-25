В Новокуйбышевске спецслужбы обезвредили беспилотник

«Благодаря выстроенной системной работе ими было в кратчайшие сроки проведено обследование беспилотника. В результате слаженных действий взрывотехников боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена, после чего он был доставлен на полигон, где его уничтожили. Угрозы для жизни и здоровья жителей Новокуйбышевска нет. Оперативная ситуация в регионе находится под контролем», — указывается в сообщении.