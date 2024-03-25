Узбекистанец спас более ста человек во время теракта в «Крокус Сити Холле»

Как сообщил СМИ сам Камил, его смена закончилась около 19:55. Они вместе с другом вышли на улицу и услышали громкие хлопки. Парни испугались и побежали в ближайшее здание. Но потом решили вернуться. Камил оттащил несколько человек с пулевыми ранениями к обочине, остановил автомобиль и посадил в него хромавшую женщину, а также старался не пустить к зданию опаздывавших на концерт.
Затем уже в самом здании Камил выламывал двери и указывал людям, куда бежать. Когда все было в дыму, в одном из коридоров на нижнем этаже увидел группу людей, около 80 человек, и помог им выбраться.
«Пока бежал в поисках людей, наткнулся на смартфон на полу с включенным фонариком, подхватил его, чтобы освещать дорогу. Телефон зазвонил — было написано имя Камилла, в трубку громко кричала девушка и просила ее спасти. Она была в ужасе, говорила, что все вокруг в огне, а она сама на втором этаже провалилась в какой-то квадрат», — рассказал он.
Камил сообщил об этом сотрудникам МЧС, после чего его самого, задыхавшегося от сильного дыма, вывели из здания. К счастью, девушку нашли, Камил позже через спасателей передал телефон владелице.
По последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 137 человек и ранения получили около 150.
Напомним, жители Ташкента в эти дни выражают свои соболезнования, принося цветы к посольству России в Ташкенте в знак скорби по погибшим в теракте.