Узбекистанец спас более ста человек во время теракта в «Крокус Сити Холле»

Как сообщил СМИ сам Камил, его смена закончилась около 19:55. Они вместе с другом вышли на улицу и услышали громкие хлопки. Парни испугались и побежали в ближайшее здание. Но потом решили вернуться. Камил оттащил несколько человек с пулевыми ранениями к обочине, остановил автомобиль и посадил в него хромавшую женщину, а также старался не пустить к зданию опаздывавших на концерт.