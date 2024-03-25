Работавший в «Крокусе» официант из Азербайджана спас более 100 посетителей.
Официант Камил Несибов о теракте в «Крокусе». Видео © Telegram / SHOT.
«Она кричит по телефону, ужасно кричала, что всё над ней горит, на неё уголь и пепел падают. На втором этаже её искали, прямо уже когда всё горит. На третий этаж было невозможно подняться, то есть третий этаж уже полностью, как я понял, обрушился», — вспомнил страшные события Несибов.
Камил рассказал телеграм-каналу, что в тот злосчастный вечер он и его друг вышли в «Крокус» подработать в качестве официантов. Их смена подошла к концу около 19:55. Парни уже вышли из здания, когда услышали громкие хлопки, сильно испугались и убежали прятаться в ближайшее здание. Но потом они поняли, что могут помочь людям, и вернулись. Несибов оттащил нескольких пострадавших с огнестрельными ранами поближе к обочине, остановил проезжавший автомобиль, чтобы усадить туда хромающую женщину, а также разгонял всех людей, которые опоздали на начало концерта «Пикника» и только шли в «Крокус».
В самом здании молодой человек выламывал дверь и показывал, в каком направлении людям убегать. Когда помещение уже основательно затянуло дымом, он заметил на нижнем этаже большую группу из примерно 80 человек и повёл их к выходу. Пока парень искал других заплутавших людей, ему попался лежащий на полу с включённым фонарём телефон, который Несибов поднял, чтобы освещать путь. Внезапно телефон зазвонил, номер определился, на дисплее появилось имя — Камилла. На том конце в ужасе кричала и звала на помощь девушка, рассказавшая, что всё вокруг неё пылает, а сама она была на втором этаже, когда провалилась в какой-то квадрат. К счастью, Камил в тот момент находился поблизости от сотрудников МЧС, смог им всё объяснить, и его, уже надышавшегося дымом, вывели на улицу. Девушку удалось найти и вытащить, а молодой человек впоследствии передал ей найденный телефон через спасателей.
Напомним, по последним данным, жертвами террористической атаки, произошедшей 22 марта в «Крокус сити холле», стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, списки опубликованы здесь. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур, в этот день на здании концертного зала появилась проекция «Журавли» под одноимённую песню Муслима Магомаева — в память о жизнях, которые унёс бесчеловечный теракт. Все четыре террориста, хладнокровно стрелявшие по людям, были арестованы накануне вечером.