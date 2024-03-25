Работавший в «Крокусе» официант из Азербайджана спас более 100 посетителей.

В самом здании молодой человек выламывал дверь и показывал, в каком направлении людям убегать. Когда помещение уже основательно затянуло дымом, он заметил на нижнем этаже большую группу из примерно 80 человек и повёл их к выходу. Пока парень искал других заплутавших людей, ему попался лежащий на полу с включённым фонарём телефон, который Несибов поднял, чтобы освещать путь. Внезапно телефон зазвонил, номер определился, на дисплее появилось имя — Камилла. На том конце в ужасе кричала и звала на помощь девушка, рассказавшая, что всё вокруг неё пылает, а сама она была на втором этаже, когда провалилась в какой-то квадрат. К счастью, Камил в тот момент находился поблизости от сотрудников МЧС, смог им всё объяснить, и его, уже надышавшегося дымом, вывели на улицу. Девушку удалось найти и вытащить, а молодой человек впоследствии передал ей найденный телефон через спасателей.