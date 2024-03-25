В Минске две девочки стали жертвами педофилов: в обоих случаях преступления совершили соседи потерпевших

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях во Фрунзенское РУВД столицы обратились двое мужчин: их малолетние дочери стали жертвами педофилов. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве внутренних дел.



В первом случае семилетняя девочка рассказала вернувшемуся с работы отцу о действиях сексуального характера со стороны 34-летнего соседа, который распивал спиртное у матери потерпевшей. Когда женщина уснула, он направился в комнату к ее дочери, где совершил противоправные действия. Отец девочки сразу обратился в милицию.



Семья второй потерпевшей находилась в гостях у соседей. Улучив момент, 43-летний хозяин квартиры уединился с пятилетней девочкой, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и сделал интимные фото. Преступник узнал, что жертва рассказала о домогательствах родителям, и закрылся в комнате, однако не успел избавиться от фотографий и других улик. В его телефоне правоохранители обнаружили интимные снимки и детское порно.



Следователи возбудили уголовные дела за насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетних.