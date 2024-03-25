12 миллионов взыскали за Дальний: 77-летняя экс-глава должна заплатить

Прокуратура Иркутской области сообщила, что за ущерб, причиненный поселку Дальнему в Нижнеилимском районе в результате пожара в мае 2021 года, все-таки заплатит экс-глава Дальнинского МО. А ей, на минуточку, 77 лет.
Страшный пожар в поселке Дальнем начался 18 мая 2021 года. Из-за сильного ветра произошел перехлест проводов воздушной линии электропередачи, искры попали в неубранную сухую траву, трава вспыхнула, ветер разогнал пожар на дома. Пожар тушили двое суток. Сгорели муниципальные дома, в которых было 70 жилых помещений. 20 жилых домов удалось отстоять. Всего в поселке Дальнем проживало 68 человек.
Без крыши над головой, по данным мэра поселка, осталось девять семей, 18 человек. Сначала они разошлись по родственникам, потом им выделили пустующие дома. Практически все погорельцы изъявили желание остаться в Дальнем, хотя в первые дни после пожара многие собирались переехать.
Как и следовало ожидать, виновником оказалась глава администрации Дальнинского МО Татьяна Смирнова. Суд еще в апреле 2023 года постановил, что именно она не предпринимала действий по уборке сухостоя и травы у заброшенных домов и нежилых строений, именно она не заключила договор с организацией, которая должна была обслуживать электросетевое хозяйство поселка, и поэтому на изношенных электросетях из-за ветра случился перехлест и обрыв проводов, короткое замыкание. Искры упали в траву, она загорелась.
Полицейские, проводившие расследование, записали показания местных жителей, которые первыми заметили пожар, но не смогли его потушить из-за сильного ветра. «На столбе три провода идут в каждом направлении. Нижний провод был целым, а средний — свисал где-то на половину столба и болтался. Со слов свидетелей установлено, что данный провод был под напряжением, нижний — напряжения не имел. Также установлено, что этот провод болтался под напряжением около года. 19-го числа были большие порывы ветра, провода сомкнулись, произошло замыкание, оплавление раскаленного металла, который падал на траву, а от травы произошло возгорание построек» — так прокомментировал расследование причин начальник ОМВД России по Нижнеилимскому району, подполковник полиции Александр Кузнецов. Заметьте: около года! А в 2020 году в Дальнем проверяли соблюдение правил пожарной безопасности — и никаких нарушений не нашли. Не увидели проверяющие проводов, которые болтаются на ветру?
Татьяна Смирнова говорила, что у нее не было финансов, чтобы нанимать кого-то для уборки травы и сухостоя. В процессе, кстати, выяснилось, что глава поселения фиктивно трудоустроила дочь директором информационно досугового центра «Ангара». За девять месяцев «работы» ей начислили 195 тысяч рублей.
Татьяну Смирнову приговорили к двум годам и двум месяцам лишения свободы условно. Должности она, конечно же, лишилась. Но с апреля прошлого года, по судебному решению, за ней тянется долг — 12 миллионов. В добровольном порядке осужденная ущерб не возместила. На этом основании прокуратура области и обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с бывшей главы муниципалитета ущерба, причиненного вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей. Суд по требованию прокуратуры постановил взыскать с нее 12 миллионов рублей. Татьяне Смирновой, дом которой тоже, кстати, сгорел, 77 лет.