12 миллионов взыскали за Дальний: 77-летняя экс-глава должна заплатить

Полицейские, проводившие расследование, записали показания местных жителей, которые первыми заметили пожар, но не смогли его потушить из-за сильного ветра. «На столбе три провода идут в каждом направлении. Нижний провод был целым, а средний — свисал где-то на половину столба и болтался. Со слов свидетелей установлено, что данный провод был под напряжением, нижний — напряжения не имел. Также установлено, что этот провод болтался под напряжением около года. 19-го числа были большие порывы ветра, провода сомкнулись, произошло замыкание, оплавление раскаленного металла, который падал на траву, а от травы произошло возгорание построек» — так прокомментировал расследование причин начальник ОМВД России по Нижнеилимскому району, подполковник полиции Александр Кузнецов. Заметьте: около года! А в 2020 году в Дальнем проверяли соблюдение правил пожарной безопасности — и никаких нарушений не нашли. Не увидели проверяющие проводов, которые болтаются на ветру?