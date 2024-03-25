Река Чирчик может исчезнуть до начала моратория на добычу гравия. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Добытчики песка и гравия на Чирчике, по свидетельству жителей Янгиюльского района, перешли на круглосуточный режим работы, торопясь взять как можно больше сырья до 1 мая, когда начнет действовать мораторий на его добычу, сообщает корреспондент podrobno.uz.