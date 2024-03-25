Река Чирчик может исчезнуть до начала моратория на добычу гравия. Видео

Добытчики такого сырья пытаются максимально использовать оставшееся до моратория время. В результате некоторые участки русла река Чирчик по свидетельству местных жителей оказались «раскатаны в каменистое плато». Также испорчено дорожное покрытие трасс, ведущих к жилым постройкам.
В социальных сетях распространяется текст обращения жителей Янгиюльского района Ташкентской области, сельского схода граждан «Куш Егоч» и махалли «Байтиш» — министру экологии, хокиму Ташкентской области, депутатам Экологической партии Узбекистана и хокиму Янгиюльского района.
Ранее пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что на территории охранной зоны реки Чирчик был установлен факт незаконной добычи 57,8 тысячи кубометров песка и гравия. Предварительный ущерб оценен в 34,7 млрд сумов.
Напоминаем, с 1 мая указом президента вводится бессрочный мораторий на добычу нерудных материалов, включая песок и гравий, в руслах семи рек: Чирчик, Сангзор, Зарафшан, Нарын, Кашкадарья, Сурхандарья, Сырдарья.