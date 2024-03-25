Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Река Чирчик может исчезнуть до начала моратория на добычу гравия. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Добытчики песка и гравия на Чирчике, по свидетельству жителей Янгиюльского района, перешли на круглосуточный режим работы, торопясь взять как можно больше сырья до 1 мая, когда начнет действовать мораторий на его добычу, сообщает корреспондент podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Добытчики такого сырья пытаются максимально использовать оставшееся до моратория время. В результате некоторые участки русла река Чирчик по свидетельству местных жителей оказались «раскатаны в каменистое плато». Также испорчено дорожное покрытие трасс, ведущих к жилым постройкам.

В социальных сетях распространяется текст обращения жителей Янгиюльского района Ташкентской области, сельского схода граждан «Куш Егоч» и махалли «Байтиш» — министру экологии, хокиму Ташкентской области, депутатам Экологической партии Узбекистана и хокиму Янгиюльского района.

Ранее пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что на территории охранной зоны реки Чирчик был установлен факт незаконной добычи 57,8 тысячи кубометров песка и гравия. Предварительный ущерб оценен в 34,7 млрд сумов.

Напоминаем, с 1 мая указом президента вводится бессрочный мораторий на добычу нерудных материалов, включая песок и гравий, в руслах семи рек: Чирчик, Сангзор, Зарафшан, Нарын, Кашкадарья, Сурхандарья, Сырдарья.