В Ростовской области поймали мужчину с похищенными ж/д деталями

В Ростовской области 47-летнего жителя города Миллерово поймали с похищенными железнодорожными деталями. Теперь мужчине грозит до 2 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе транспортной полиции.
— Задержание провели днем на территории ж/д перегона станции Миллерово — Красновка. При обыске нашли детали верхнего строения пути: подкладки, костыли, болты и гайки. Все это подозреваемый собирался сдать в пункт приема металлолома, — сообщили в пресс-службе УТ МВД по СКФО.
Сейчас правоохранители еще выясняют сумму ущерба, возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к краже» (ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 1 ст. 158 УК РФ). Известно, что задержанный на момент совершения кражи не имел работы и уже был ранее судим.