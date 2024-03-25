В Ростовской области поймали мужчину с похищенными ж/д деталями

Сейчас правоохранители еще выясняют сумму ущерба, возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к краже» (ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 1 ст. 158 УК РФ). Известно, что задержанный на момент совершения кражи не имел работы и уже был ранее судим.