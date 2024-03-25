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В Ростовской области поймали мужчину с похищенными ж/д деталями

Жителя Ростовской области поймали с украденными ж/д деталями, возбуждено дело.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 47-летнего жителя города Миллерово поймали с похищенными железнодорожными деталями. Теперь мужчине грозит до 2 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

— Задержание провели днем на территории ж/д перегона станции Миллерово — Красновка. При обыске нашли детали верхнего строения пути: подкладки, костыли, болты и гайки. Все это подозреваемый собирался сдать в пункт приема металлолома, — сообщили в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Сейчас правоохранители еще выясняют сумму ущерба, возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к краже» (ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 1 ст. 158 УК РФ). Известно, что задержанный на момент совершения кражи не имел работы и уже был ранее судим.

РЖД