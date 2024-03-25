В нескольких учреждениях Башкирии прошли массовые эвакуации людей

Как рассказал «Башинформу» собственный источник, ряд организаций получили анонимные сообщения о подозрительных предметах. Людей, ради безопасности, вывели из нескольких зданий судов, администраций, образовательных и медицинских организаций. На места прибыли представители экстренных служб для проверки помещений. Стражам порядка предстоит выяснить, кто распространяет тревожные сообщения, нарушающие общественный порядок.