В Самаре на Ново-Садовой, 206, наледь с балкона упала на годовалую девочку

Ранее сообщалось о сходе наледи с крыш домов на людей 19 марта на улице Победы и 23 марта на улице Краснодонской, 12/Физкультурной, 108 и тоже в Промышленном районе Самары. В обоих случаях пострадали женщины и дети. Происшествиями занимаются в Следственном управлении и прокуратуре.