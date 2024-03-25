В Самаре на Ново-Садовой, 206, наледь с балкона упала на годовалую девочку

В Самаре при сходе наледи опять пострадал ребёнок. На этот раз это случилось в воскресенье, 24 марта на улице Ново-Садовой в Промышленном районе города.
Здесь, в 15:33, с крыши балкона многоквартирного жилого дома № 206 наледь упала да девочку 2023 года рождения, сообщает в своем официальном Telegram-канале ГУ МЧС по Самарской области.
Пострадавшую малышку направили для осмотра в медучреждение.
В региональном управлении МЧС призывают не оставлять своих детей без присмотра, и не находиться под крышами домов.
Ранее сообщалось о сходе наледи с крыш домов на людей 19 марта на улице Победы и 23 марта на улице Краснодонской, 12/Физкультурной, 108 и тоже в Промышленном районе Самары. В обоих случаях пострадали женщины и дети. Происшествиями занимаются в Следственном управлении и прокуратуре.