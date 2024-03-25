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Обещают 700 тысяч рублей: ЦИПсО пытается вербовать террористов среди севастопольских детей

В Севастополе школьникам предлагают совершать теракты за 700 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе детям и подросткам предлагают совершать теракты, обещая за такие преступления по 700 тысяч рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Глава Севастополя опубликовал скриншот переписки. На нем в одном из мессенджеров горожанин предлагает горожанину заминировать торговый центр «Муссон», обещая снабдить всем необходимым и заплатить 700 тысяч рублей.

Развожаев обратился к севастопольцам и призвал их во время каникул быть более внимательными к своим детям, чем обычно.

— Враг хитер и коварен. ЦИПсО уже запустили в соцсетях и мессенджерах рассылки с призывами становиться преступниками, — подчеркнул губернатор.

Как пояснил глава Севастополя, эти сообщения направлены на детей и подростков, которые еще неполностью осознают то, что наказание предусмотрено даже за шуточные игры в «террористов».

— Цель врага, как всегда, — сеять панику и сбивать с толку, — пояснил градоначальник.

Развожаев отметил, что родителям всегда нужно знать, с кем переписываются их дети. Он добавил, что именно юные севастопольцы отправляли в паблики видео во время атак на город.