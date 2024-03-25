Обещают 700 тысяч рублей: ЦИПсО пытается вербовать террористов среди севастопольских детей

В Севастополе детям и подросткам предлагают совершать теракты, обещая за такие преступления по 700 тысяч рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Глава Севастополя опубликовал скриншот переписки. На нем в одном из мессенджеров горожанин предлагает горожанину заминировать торговый центр «Муссон», обещая снабдить всем необходимым и заплатить 700 тысяч рублей.
Развожаев обратился к севастопольцам и призвал их во время каникул быть более внимательными к своим детям, чем обычно.
— Враг хитер и коварен. ЦИПсО уже запустили в соцсетях и мессенджерах рассылки с призывами становиться преступниками, — подчеркнул губернатор.
Как пояснил глава Севастополя, эти сообщения направлены на детей и подростков, которые еще неполностью осознают то, что наказание предусмотрено даже за шуточные игры в «террористов».
— Цель врага, как всегда, — сеять панику и сбивать с толку, — пояснил градоначальник.
Развожаев отметил, что родителям всегда нужно знать, с кем переписываются их дети. Он добавил, что именно юные севастопольцы отправляли в паблики видео во время атак на город.