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Пушилин сообщил, что пострадавший в «Крокусе» житель ДНР остается в тяжелом состоянии

ДОНЕЦК, 25 марта. /ТАСС/. Мужчина из Харцызска, пострадавший в результате теракта в «Крокус сити холле», получил ожоги второй и третьей степеней, а также переломы ноги. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Источник: РИА "Новости"

«Женщину пока не получается найти, мужчина находится в медицинском центре Вишневского. Состояние тяжелое, у него ожоги второй и третьей степеней, а также осколочные переломы левой ноги. Держим ситуацию на контроле, что требуется от нас, конечно же, помощь будет оказана», — сказал Пушилин.

Он добавил, что в «Крокусе» также были две пары по бальным танцам из ДНР, которые поехали на соревнования. С ними все в порядке.

Ранее Пушилин сообщил о семейной паре из Харцызска, которая находилась в концертном зале во время теракта.

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