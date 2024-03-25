Пушилин сообщил, что пострадавший в «Крокусе» житель ДНР остается в тяжелом состоянии

«Женщину пока не получается найти, мужчина находится в медицинском центре Вишневского. Состояние тяжелое, у него ожоги второй и третьей степеней, а также осколочные переломы левой ноги. Держим ситуацию на контроле, что требуется от нас, конечно же, помощь будет оказана», — сказал Пушилин.
Он добавил, что в «Крокусе» также были две пары по бальным танцам из ДНР, которые поехали на соревнования. С ними все в порядке.
Ранее Пушилин сообщил о семейной паре из Харцызска, которая находилась в концертном зале во время теракта.