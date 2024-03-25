В Казани с 25 марта ввели режим повышенной готовности в связи с возможным половодьем

Существенное отклонение от среднемноголетней нормы высоты снежного покрова и запасы воды в нем, а также повышение температуры воздуха до 15 градусов и выше еще больше осложнят ситуацию. Поэтому уже сейчас в городе начали проводить противопаводковые мероприятия. В их числе: обустройство защитных дамб в местах возможного выхода рек из берегов, вывоз снега с улиц, очистка решеток дождеприемных колодцев от снега, наледи, мусора и грязи. Ведется работа по ремонту аварийного трубопровода по улице Краснококшайская. Также проводится ремонт водопропускной трубы и дорожного покрытия улицы Магистральная.