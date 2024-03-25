Нижегородский пенсионер перевел телефонным мошенникам более 10 млн рублей

70-летний пенсионер из Нижнего Новгорода перевел телефонным мошенникам свыше 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Потерпевшему позвонили якобы из правоохранительных структур и заявили о том, что на него оформлен кредит. Для решения проблемы аферисты потребовали выполнить все указания. Помимо этого, они убедили пенсионера в том, что его квартира находится в залоге. В результате мужчина оформил несколько кредитов в банке и перевел крупную сумму на продиктованные счета.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до десяти лет тюрьмы.
Ранее мы писали, что павловчанину грозит шесть лет тюрьмы за мошенничество на 4,3 млн рублей. Он потратил деньги на азартные игры.