Нижегородский пенсионер перевел телефонным мошенникам более 10 млн рублей

Потерпевшему позвонили якобы из правоохранительных структур и заявили о том, что на него оформлен кредит. Для решения проблемы аферисты потребовали выполнить все указания. Помимо этого, они убедили пенсионера в том, что его квартира находится в залоге. В результате мужчина оформил несколько кредитов в банке и перевел крупную сумму на продиктованные счета.