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Шторм с мокрым снегом и сильным ветром надвигается на Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар — РИА Новости Крым. Ливни, мокрый снег и сильный ветер прогнозируются в Крыму в ближайшие сутки, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-службе республиканского главка МЧС России.

Сейчас в Ричмонде: +3° 3 м/с 65% 766 мм рт. ст. +5°
Источник: РИА "Новости"

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением Балканского циклона вечером 25 марта и в течение суток 26 марта в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные. В горах — с мокрым снегом», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ветер поменяет направление с юго-западного на северо-западный и усилится до 22−27 м/с. Спасатели предупреждают об угрозе здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев. Жителей и гостей полуострова просят соблюдать меры предосторожности.

«Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни», — добавили в МЧС.

Ранее в центре погоды ФОБОС предупредили крымчан, что погода на этой неделе будет переменчивой: сначала над полуостровом прольются сильные дожди, зато к концу недели будет солнечно и до 22 градусов тепла.