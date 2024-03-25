Шторм с мокрым снегом и сильным ветром надвигается на Крым

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением Балканского циклона вечером 25 марта и в течение суток 26 марта в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные. В горах — с мокрым снегом», — говорится в Telegram-канале ведомства.