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Три протокола составлено на 17-летнего водителя за езду по Большой Покровской

Ответственность понесут и его законные представители.

Правоохранители установили личность водителя, который проехал по пешеходной улице в Нижнем Новгороде в ночь на 21 марта. Подробностями инцидента с ИА «Время Н» поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как легковая машина едет по Большой Покровской улице. Оказалось, что за рулем находился 17-летний молодой человек, который без разрешения взял автомобиль своего дедушки. В отношении парня составлено три административных протокола. Его законный представитель также привлечен к ответственности.

«По факту неправомерного использования юношей транспортного средства, владельцем которого он не является, сотрудниками полиции проводится проверка», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее нижегородские полицейские задержали девушку, которая ездила на машине по парку.

штрафы
ГИБДД