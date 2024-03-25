Три протокола составлено на 17-летнего водителя за езду по Большой Покровской

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как легковая машина едет по Большой Покровской улице. Оказалось, что за рулем находился 17-летний молодой человек, который без разрешения взял автомобиль своего дедушки. В отношении парня составлено три административных протокола. Его законный представитель также привлечен к ответственности.