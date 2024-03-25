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В Самарской области перехватили дрон со взрывным устройством

САМАРА, 25 мар — РИА Новости. Беспилотник со взрывным устройством перехвачен и принудительно посажен в лесу недалеко от Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.

Источник: © РИА Новости

Инцидент произошел вскоре после налета беспилотников на Куйбышевский НПЗ, произошедшего в ночь на субботу. Точная дата и время не уточняются.

«На территории городского округа Новокуйбышевск был перехвачен и принудительно посажен беспилотный летательный аппарат. Его обнаружили, когда осматривали территорию в лесу неподалеку от Новокуйбышевского НПЗ после атаки 23 марта. В результате слаженных действий взрывотехников боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена, после чего он был доставлен на полигон, где его уничтожили», — сказала собеседница агентства.

Угрозы для жизни и здоровья жителей Новокуйбышевска нет, оперативная ситуация в регионе под контролем, добавили в правительстве.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что в ночь на 23 марта беспилотники атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод и попытались нанести удар по Новокуйбышевскому НПЗ. В результате на первом заводе произошло возгорание колонны первичной переработки нефти, жертв и пострадавших нет. Атаку по Новокуйбышевскому НПЗ отбили, технологическое оборудование предприятия не пострадало.