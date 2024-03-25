В Самарской области перехватили дрон со взрывным устройством

Инцидент произошел вскоре после налета беспилотников на Куйбышевский НПЗ, произошедшего в ночь на субботу. Точная дата и время не уточняются.
«На территории городского округа Новокуйбышевск был перехвачен и принудительно посажен беспилотный летательный аппарат. Его обнаружили, когда осматривали территорию в лесу неподалеку от Новокуйбышевского НПЗ после атаки 23 марта. В результате слаженных действий взрывотехников боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена, после чего он был доставлен на полигон, где его уничтожили», — сказала собеседница агентства.
Угрозы для жизни и здоровья жителей Новокуйбышевска нет, оперативная ситуация в регионе под контролем, добавили в правительстве.
Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что в ночь на 23 марта беспилотники атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод и попытались нанести удар по Новокуйбышевскому НПЗ. В результате на первом заводе произошло возгорание колонны первичной переработки нефти, жертв и пострадавших нет. Атаку по Новокуйбышевскому НПЗ отбили, технологическое оборудование предприятия не пострадало.