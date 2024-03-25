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«Мог пострадать ребенок»: в Новосибирске сосед выкинул мусор из окна и разбил 5 машин

В Новосибирске сосед выкинул мусор из окна и повредил 5 машин.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске соседи два года борются с неадекватным мужчиной, который выкидывает мусор с 5 этажа. Очередное ЧП случилось в ночь на 24 марта у дома на проспекте Дзержинского, 71.

— Ночью сосед стал выкидывать строительный мусор и стеклянные банки с балкона. Пострадали пять автомобилей: разбиты стекла, вмятины на крышах. Мы к нему ходили, он дверь не открывает, только орет: «Уходите, а то всех зарежу». Полиция тоже выезжала к нему, никто не открыл. Жители дома написали заявление в полицию, — рассказал КП-Новосибирск местный житель.

Неприятный сосед годами вредит жильцам: раньше постоянно затапливал женщину на четвертом этаже, ей пришлось съехать. В прошлом году также кидался мусором из окон. Тогда люди сообщили в СМИ о хулиганстве.

— После этого сосед попал в психбольницу, какое-то время все было нормально. Теперь у него началось весеннее обострение, мы боимся за детей. У него окна выходят во двор и на проспект Дзержинского, прямо над входом в поликлинику. В следующий раз могут пострадать люди, — сообщил КП-Новосибирск местный житель.

ЖКХ