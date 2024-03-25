«Мог пострадать ребенок»: в Новосибирске сосед выкинул мусор из окна и разбил 5 машин

— После этого сосед попал в психбольницу, какое-то время все было нормально. Теперь у него началось весеннее обострение, мы боимся за детей. У него окна выходят во двор и на проспект Дзержинского, прямо над входом в поликлинику. В следующий раз могут пострадать люди, — сообщил КП-Новосибирск местный житель.