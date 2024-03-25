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В Новосибирске задержали подозреваемых в поджоге двух магазинов для военных

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В Новосибирске полицейские задержали подозреваемых по делу о поджогах двух магазинов с товарами для военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«Подозреваемые в совершении противоправных действий задержаны проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — уточнили в правоохранительных органах.

После попытки поджогов полиция возбудила уголовные дела. Все случилось в минувшие выходные. Распространения огня внуть зданий не произошло. К счастью, никто не пострадал.