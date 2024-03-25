В Новосибирске задержали подозреваемых в поджоге двух магазинов для военных

В Новосибирске полицейские задержали подозреваемых по делу о поджогах двух магазинов с товарами для военнослужащих.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
«Подозреваемые в совершении противоправных действий задержаны проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — уточнили в правоохранительных органах.
После попытки поджогов полиция возбудила уголовные дела. Все случилось в минувшие выходные. Распространения огня внуть зданий не произошло. К счастью, никто не пострадал.