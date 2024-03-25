Мошенники взломали аккаунт красноярского магазина одежды

Об этом сообщила основатель бренда Татьяна Энгель.
Все произошло 22 марта. Неизвестные завладели аккаунтом и стали публиковать посты о распродажах. Они привлекают покупателей, которые оформляют онлайн-заказы, но товары клиентам не высылают.
До этого красноярке предложили заплатить 150 тысяч рублей, чтобы избежать взлома страницы. Владелица магазина отказала.
Нет точных данных, сколько покупателей стали жертвами мошенников. Неясно пока и сколько денег они украли у граждан. Татьяна Энгель советует обманутым покупателям написать заявления в полицию.
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