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Мошенники взломали аккаунт красноярского магазина одежды

Аккаунт в соцсети магазина одежды CRYSTAL украли мошенники, владельцы не могут вернуть его.

Источник: МК.RU Красноярск

Об этом сообщила основатель бренда Татьяна Энгель.

Все произошло 22 марта. Неизвестные завладели аккаунтом и стали публиковать посты о распродажах. Они привлекают покупателей, которые оформляют онлайн-заказы, но товары клиентам не высылают.

До этого красноярке предложили заплатить 150 тысяч рублей, чтобы избежать взлома страницы. Владелица магазина отказала.

Нет точных данных, сколько покупателей стали жертвами мошенников. Неясно пока и сколько денег они украли у граждан. Татьяна Энгель советует обманутым покупателям написать заявления в полицию.

Ранее эксперт рассказал, как понять, что компьютер взломан.