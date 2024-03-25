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В самолет, летевший из Бухареста в Кишинев, ударила молния: пассажиры пережили настоящий шок

Пилоты решили вернуться в аэропорт в Бухареста.

Источник: Комсомольская правда

В самолет, летевший из Бухареста в Кишинев, ударила молния.

Пилоты самолета румынской авиакомпании TAROM, летевшего рейсом Бухарест — Кишинев, решили вернуться в аэропорт в Бухареста.

Пассажиров доставили в Кишинев другим бортом.