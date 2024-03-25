В самолет, летевший из Бухареста в Кишинев, ударила молния: пассажиры пережили настоящий шок

В самолет, летевший из Бухареста в Кишинев, ударила молния.
Пилоты самолета румынской авиакомпании TAROM, летевшего рейсом Бухарест — Кишинев, решили вернуться в аэропорт в Бухареста.
Пассажиров доставили в Кишинев другим бортом.
Пилоты решили вернуться в аэропорт в Бухареста.
В самолет, летевший из Бухареста в Кишинев, ударила молния.
Пилоты самолета румынской авиакомпании TAROM, летевшего рейсом Бухарест — Кишинев, решили вернуться в аэропорт в Бухареста.
Пассажиров доставили в Кишинев другим бортом.