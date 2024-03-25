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Акция «Свеча Памяти» прошла в центре Нижнего Новгорода

Нижегородцы почтили память погибших в страшном теракте в «Крокусе».

Источник: Пресс-служба Правительства Нижегородской области

В центре Нижнего Новгорода накануне вечером прошла акция «Свеча памяти». Так нижегородцы почтили память погибших в страшном теракте в «Крокус Сити холле».

Двести волонтеров выложили из свечей надпись «Нижний Новгород скорбит» около памятника Чкалову на площади Минина, где в субботу появился стихийный мемориал. Нижегородцы до сих пор продолжают нести туда цветы.

Также вчера вечером в Нижнем Новгороде прошла акция «Журавли»: на билбордах «пролетели» стаи белых журавлей, как в знаменитой песне Муслима Магомаева, имя которого носил сгоревший зал «Крокуса». Акция прошла во многих городах России.

Страшный теракт произошел в подмосковном «Крокус Сити холле» вечером 22 марта. В здание ворвались несколько боевиков и начали расстреливать из автомата мирных людей, пришедших на концерт группы «Пикник». После этого душегубы подожгли концертный зал и скрылись. В результате погибли не менее 137 человек, пострадали более 180. Вскоре четверо подозреваемых в совершении этого чудовищного преступления были задержаны, решением суда они заключены под стражу.