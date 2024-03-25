Акция «Свеча Памяти» прошла в центре Нижнего Новгорода

Страшный теракт произошел в подмосковном «Крокус Сити холле» вечером 22 марта. В здание ворвались несколько боевиков и начали расстреливать из автомата мирных людей, пришедших на концерт группы «Пикник». После этого душегубы подожгли концертный зал и скрылись. В результате погибли не менее 137 человек, пострадали более 180. Вскоре четверо подозреваемых в совершении этого чудовищного преступления были задержаны, решением суда они заключены под стражу.