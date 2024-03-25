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В Самарской области отменили массовые мероприятия в школах

В Самарской области пока не будут проводить массовые мероприятия в образовательных организациях. Об этом сказано в письме министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна, которое уже публикуют в открытом доступе. Указано, что это связано с терактом в «Крокус Сити Холл».

«Необходимо классным руководителям осуществлять мониторинг детских и родительских чатов на предмет выявлениях лиц, осуществляющих провокационные призывы», — указано также в письме.

Кроме того, в образовательных организациях должны усилить контрольно-пропускной режим. Также должны обеспечить повышенные меры досмотра школьных автобусов.

Напомним, также стало известно, что спецслужбы обезвредили беспилотник в лесу рядом с Новокуйбышевским НПЗ. Его обнаружили, когда осматривали территорию в лесу после атаки беспилотников 23 марта.

образование