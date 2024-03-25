В Самарской области отменили массовые мероприятия в школах

«Необходимо классным руководителям осуществлять мониторинг детских и родительских чатов на предмет выявлениях лиц, осуществляющих провокационные призывы», — указано также в письме.
Кроме того, в образовательных организациях должны усилить контрольно-пропускной режим. Также должны обеспечить повышенные меры досмотра школьных автобусов.
Напомним, также стало известно, что спецслужбы обезвредили беспилотник в лесу рядом с Новокуйбышевским НПЗ. Его обнаружили, когда осматривали территорию в лесу после атаки беспилотников 23 марта.