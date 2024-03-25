В Самарской области отменили массовые мероприятия в школах

В Самарской области пока не будут проводить массовые мероприятия в образовательных организациях. Об этом сказано в письме министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна, которое уже публикуют в открытом доступе. Указано, что это связано с терактом в «Крокус Сити Холл».