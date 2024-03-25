Как самарцы могут помочь пострадавшим в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье

В пятницу, 22 марта 2024 года, на концерте группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Погибли, по последним данным, 137 человек, десятки людей пострадали. Сейчас неравнодушные люди всеми способами пытаются помочь тем, кого коснулась трагедия: сдают кровь, переводят деньги семьям жертв. Жители Самарской области тоже могут оказать финансовую поддержку пострадавшим.
Сбер совместно с фондом «Российский Красный Крест» открыл благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и близким жертв теракта. Первое пожертвование внес сам банк. Те, кто желает оказать поддержку, могут перевести средства через банковское приложение, банкоматы, терминалы, а также в офисах банка. Комиссию при этом взимать не будут.
Подробнее о том, куда и как перевести средства в помощь пострадавшим и семьям жертв теракта в Подмосковье, можно узнать здесь.