Как самарцы могут помочь пострадавшим в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье

Сбер совместно с фондом «Российский Красный Крест» открыл благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и близким жертв теракта. Первое пожертвование внес сам банк. Те, кто желает оказать поддержку, могут перевести средства через банковское приложение, банкоматы, терминалы, а также в офисах банка. Комиссию при этом взимать не будут.