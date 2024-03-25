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На Черняховской трассе произошло массовое ДТП

По предварительной информации, пострадавших нет.

Источник: Новый Калининград

Утром в понедельник, 25 марта, а Черняховской трассе в районе посёлка Борское Гвардейского района произошло массовое ДТП. Информация о этом появилась в паблике «Автомобилисты Калининграда и области».

По предварительным данным, столкнулись шесть автомобилей, погибших и пострадавших нет. Как сообщили «Новому Калининграду» в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, на месте ДТП сейчас работают инспекторы, выясняются все обстоятельства происшествия. Оперативную информацию в отделе обещали предоставить позднее.