На Черняховской трассе произошло массовое ДТП

По предварительным данным, столкнулись шесть автомобилей, погибших и пострадавших нет. Как сообщили «Новому Калининграду» в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, на месте ДТП сейчас работают инспекторы, выясняются все обстоятельства происшествия. Оперативную информацию в отделе обещали предоставить позднее.