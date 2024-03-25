В Воронежской области задержали мужчину с винтовкой в руках и болгаркой

А воронежцев 23 марта напугал мужчина в камуфляже, который шел по улице с винтовкой. Его задержали. В отделении во всем разобрались. Оказалось, что оружие пневматическое. Горожанин забрал его из оружейной мастерской, и пошел домой, почему-то даже не задумавшись винтовку во что-то убрать, чтобы не нервировать зря окружающих.