В Воронежской области задержали мужчину с винтовкой в руках и болгаркой

О странном прохожем силовикам в конце прошлой неделе сообщили местные жители. Его увидели в Семилуках в районе Транспортной. По вызову на место выехали росгвардейцы. Однако по указанному адресу никого не нашли. Был организован поиск.
В результате спустя буквально пятнадцать минут описываемого мужчину удалось обнаружить. Как выяснилось, тот несколько часов назад познакомился у продуктового магазин с местными жителями, которые пригласили его в гости. В ходе распития спиртного началась драка.
Мужчина, как оказалось ему только 24 года и до этого он уже был не раз судим, решился на ограбление, после которого скрылся.
Подозреваемого доставили в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
А воронежцев 23 марта напугал мужчина в камуфляже, который шел по улице с винтовкой. Его задержали. В отделении во всем разобрались. Оказалось, что оружие пневматическое. Горожанин забрал его из оружейной мастерской, и пошел домой, почему-то даже не задумавшись винтовку во что-то убрать, чтобы не нервировать зря окружающих.