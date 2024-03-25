Под Молодечно мужчина несколько дней жил в доме с телом убитой сожительницы

В Молодечненском районе мужчина на протяжении нескольких дней жил в доме с телом убитой сожительницы, распивая алкоголь. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
По информации следствия, в милицию от жителей деревни Малашки поступила информация о том, что их соседка несколько дней не выходит во двор. Сотрудники милиции, приехавшие на место, нашли в доме 54-летнюю женщину без признаков жизни и с многочисленными ножевыми ранениями. Местные жители рассказали, что накануне трагедии слышали, как их соседка ругалась со своим сожителем. Он был задержан.
Фигурант сообщил, что в ночь с 18 на 19 марта 2024 года между ним и сожительницей случился конфликт. Во время бытовой ссоры у мужчины в руках оказался нож. Им он нанес женщине не менее шести ударов, от которых она умерла.
«На протяжении нескольких дней злоумышленник, не обращая внимания на находившееся в доме тело погибшей, продолжал жить обычной жизнью, употребляя алкоголь», — добавили в Следственном комитете.
В отношении 60-летнего фигуранта заведено уголовное дело по части 1 статьи 139 Уголовного кодекса — убийство.