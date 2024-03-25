Под Молодечно мужчина несколько дней жил в доме с телом убитой сожительницы

По информации следствия, в милицию от жителей деревни Малашки поступила информация о том, что их соседка несколько дней не выходит во двор. Сотрудники милиции, приехавшие на место, нашли в доме 54-летнюю женщину без признаков жизни и с многочисленными ножевыми ранениями. Местные жители рассказали, что накануне трагедии слышали, как их соседка ругалась со своим сожителем. Он был задержан.