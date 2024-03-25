В Крыму двое бизнесменов и чиновник украли 14 млн рублей: один из них сбежал из России

В пресс-службе крымского МВД отметили, что генеральному директору 49 лет, а финансовому — 47. Контракт был заключен на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Перово. Силовики провели обыски в Москве и в Крыму. У фигурантов изъяли документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.