В Крыму двое бизнесменов и чиновник украли 14 млн рублей: один из них сбежал из России

В Симферопольском районе преступную группу подозревают в хищении 14,2 млн рублей при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Один из спортивных объектов заключил контракт на выполнение строительно-монтажных работ. Подрядчик же заключил договор субподряда с коммерческой организацией. Генеральный и финансовый директор этого предприятия вступили в преступный сговор с заместителем директора федеральной надзорной организации, который должен был контролировать и принимать работы.
— Представители субподрядной организации вносили в акты приемки недостоверные сведения об объемах выполненных работ, тем самым похитив бюджетные денежные средства в размере 14,2 млн рублей, — говорится в сообщении.
В отношении троих членов преступной группы возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Согласно законодательству, фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.
В пресс-службе крымского МВД отметили, что генеральному директору 49 лет, а финансовому — 47. Контракт был заключен на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Перово. Силовики провели обыски в Москве и в Крыму. У фигурантов изъяли документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
— В период предварительного следствия один из фигурантов уголовного дела скрылся от правоохранительных органов за пределами Российской Федерации, — отметили в МВД.
В полиции добавили, что подозреваемого объявили в международный розыск. Кому именно из сообщников удалось сбежать из страны, не уточняется.