В центральной части Воронежа произошло отключение света

По словам горожан, электричества нет в жилых домах, магазинах, на отдельных улицах не работают светофоры. На горячей линии «Россети Центр» сообщили, что отключение аварийное.
Света нет на Фридриха Энгельса, проспекте Революции, 20 лет ВЛКСМ и ряде других улиц.
По предварительной информации, ликвидировать проблему должны в ближайшее время. UPD. Неполадки были оперативно устранены.
А накануне жители микрорайона Шилово остались без электричества, а еще без отопления и воды. Как сообщили в мэрии, авария оказалась связана с обрывом ЛЭП.