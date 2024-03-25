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В центральной части Воронежа произошло отключение света

Центр Воронежа оказался обесточен в понедельник днем, 25 марта. Об этом сообщают жители областного центра в социальных сетях.

По словам горожан, электричества нет в жилых домах, магазинах, на отдельных улицах не работают светофоры. На горячей линии «Россети Центр» сообщили, что отключение аварийное.

Света нет на Фридриха Энгельса, проспекте Революции, 20 лет ВЛКСМ и ряде других улиц.

По предварительной информации, ликвидировать проблему должны в ближайшее время. UPD. Неполадки были оперативно устранены.

А накануне жители микрорайона Шилово остались без электричества, а еще без отопления и воды. Как сообщили в мэрии, авария оказалась связана с обрывом ЛЭП.

ЖКХ