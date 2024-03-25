Задержан студент из Казани, сообщивший о взрывном устройстве в ТРК Петербурга

По информации, полученной от источника 78.ru, уголовное дело было возбуждено после ложного сообщения о минировании торгово-развлекательного комплекса «Лондон Молл» на улице Коллонтай в Санкт-Петербурге. В полицию поступило сообщение о том, что в одном из ресторанов комплекса заложено взрывное устройство. В ответ на это около 2000 человек были эвакуированы из здания.
Полицейские провели осмотр комплекса и проверку на наличие взрывных устройств и взрывчатых веществ, однако ничего не обнаружили. После расследования задержан студент 1 курса Политеха Петра Великого, уроженец Татарстана. Ему грозит до восьми лет лишения свободы по статье 207 УК РФ часть 3 (о заведомо ложном сообщении об акте терроризма с целью дестабилизации органов власти). Сейчас он помещен в изолятор, где выясняются все обстоятельства произошедшего.
24 марта молодой человек заявил о заложенной бомбе в торговом комплексе. О взрывном устройстве он рассказывал достаточно подробно, но точное место называть отказывался.
Ранее мы сообщали, что Татарстан усиливает меры безопасности для массовых мероприятий после теракта в «Крокусе». Об этом заявила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.