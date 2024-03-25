Задержан студент из Казани, сообщивший о взрывном устройстве в ТРК Петербурга

По информации, полученной от источника 78.ru, уголовное дело было возбуждено после ложного сообщения о минировании торгово-развлекательного комплекса «Лондон Молл» на улице Коллонтай в Санкт-Петербурге. В полицию поступило сообщение о том, что в одном из ресторанов комплекса заложено взрывное устройство. В ответ на это около 2000 человек были эвакуированы из здания.