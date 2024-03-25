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Выявлена причина вспышки сальмонеллеза на предприятии в Татарстане

В марте 52 человека были госпитализированы с отравлением после обеда в столовой.

Источник: Татарстан 24

В Татарстане Управление Роспотребнадзора сообщило о причинах очага заболеваемости сальмонеллезом среди работников «Нэфис Косметикс» и производственной столовой ИП Сабиржан М. Р., который был зарегистрирован с 17 по 22 марта. Всего было зарегистрировано 89 случаев заболевания, из которых 52 человека были госпитализированы, а остальные получают амбулаторное лечение. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Причиной вспышки стало загрязнение сальмонеллами готовых блюд из-за нарушения больными сальмонеллезом сотрудниками столовой санитарных требований при приготовлении, хранении и реализации пищевых продуктов, а также несоблюдение правил личной гигиены.

Лабораторные исследования подтвердили наличие сальмонеллы в пробе макаронника с сердцем, употребляемого всеми заболевшими, а также обнаружение бактерий группы кишечной палочки в других пробах пищевых продуктов и смывах с внешней среды.

Ранее в Казани школьники гимназии № 28 отравились из-за золотистого стафилококка. Некоторым понадобилась помощь медиков.

здоровье
Роспотребнадзор