Выявлена причина вспышки сальмонеллеза на предприятии в Татарстане

В Татарстане Управление Роспотребнадзора сообщило о причинах очага заболеваемости сальмонеллезом среди работников «Нэфис Косметикс» и производственной столовой ИП Сабиржан М. Р., который был зарегистрирован с 17 по 22 марта. Всего было зарегистрировано 89 случаев заболевания, из которых 52 человека были госпитализированы, а остальные получают амбулаторное лечение. Об этом пишет ИА «Татар-информ».