Казанцев предупредили об опасности выхода на лед

«С населением беседуют об опасности выхода на лед весной. Водоемы огораживаются сигнальной лентой, устанавливаются аншлаги о запрете прохода на лед. Активизирована работа патрулей в местах массового выхода на водоемы с привлечением сотрудников ОСВОД, полиции и уполномоченных на составление протоколов», — подчеркнул докладчик. Он добавил, что до начала весенних каникул в школах состоялись родительские собрания на тему усиления контроля над детьми в свободное от занятий время.