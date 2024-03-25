Казанцев предупредили об опасности выхода на лед

В связи с установлением положительных температур как в дневное, так и в ночное время жителей Казани просят не выходить на лед. Об этом на аппаратном совещании сообщил руководитель управления гражданской защиты исполкома города Сергей Чанкин.
«С населением беседуют об опасности выхода на лед весной. Водоемы огораживаются сигнальной лентой, устанавливаются аншлаги о запрете прохода на лед. Активизирована работа патрулей в местах массового выхода на водоемы с привлечением сотрудников ОСВОД, полиции и уполномоченных на составление протоколов», — подчеркнул докладчик. Он добавил, что до начала весенних каникул в школах состоялись родительские собрания на тему усиления контроля над детьми в свободное от занятий время.
«Хочется верить, что у любителей зимней рыбалки хватит благоразумия свернуть удочки. Но по озеру Кабан люди еще ходят — это очень рискованно. Мы со своей стороны поставили таблички, но, возможно, на время нужно и посты поставить», — сказал Рустем Гафаров.