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В Волгограде из-за дебошира экстренно сел рейс Москва — Стамбул

Пилоты вынуждены были посадить лайнер в Гумраке из-за буйного пассажира.

Источник: Комсомольская правда

Утром 25 марта 2024 года в аэропорту Волгограда совершил вынужденную посадку самолет, который следовал по маршруту Москва (Шереметьево) — Стамбул (Турция). Пилоты приняли решение о посадке из-за буйного пассажира, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе волгоградской воздушной гавани.

«Причина — деструктивное поведение одного из пассажиров», — корректно ответили в воздушной гавани, не уточняя подробностей происшедшего.

Самолет, летевший из столицы, приземлился в «Гумраке» в 10.33 утра. Известно лишь, что буйного пассажиры сняли с рейса и отправили из аэропорта прямиком в линейное отделение полиции. Самолет, тем временем, готовится к вылету из Волгограда по дальнейшему маршруту.