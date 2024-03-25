В Волгограде из-за дебошира экстренно сел рейс Москва — Стамбул

Самолет, летевший из столицы, приземлился в «Гумраке» в 10.33 утра. Известно лишь, что буйного пассажиры сняли с рейса и отправили из аэропорта прямиком в линейное отделение полиции. Самолет, тем временем, готовится к вылету из Волгограда по дальнейшему маршруту.